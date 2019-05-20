شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء بن بريك .. يشعل وسائل التواصل الاجتماعي وناشطون هي دموع تماسيح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون جنوبيون وناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صورا لرئيس مايسمى الجمعية الوطنية اللواء احمد سعيد بن بريك وعيناه تدمعان لحظة القاء رئيس المجلس الانتقالي كلمته وحديثه عن ماوصفه تحرير وادي حضرموت . الصور التي ظهر فيها بن بريك دامعا ومتأثرا بحماس القيادات الجنوبية الحاضرة اثناء حديث الزبيدي تداولها الناشطون على نطاق واسع . وعلق نائب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على صور اللواء أحمد سعيد بن بريك بالقول : "‏إذا بكت الرجال فاعلم أن همومهم بلغت عنان السماء". Advertisements وأضاف في تغريده له بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تأثر اللواء أحمد سعيد بن بريك عند ذكر تحرير وادي حضرموت من قوى الإرهاب وتفاعل قيادات المقاومة لذلك وارتفعت الأصوات بالروح بالدم نفديك ياجنوب فذرفت عينا أبي عصام الدموع" . واختتم هاني بن بريك قوله "سيتحرر الوادي أبا عصام وستقر أعيننا جميعا بنصر الله" . من جهة سخر ناشطون من بن بريك قائلين ان دموعه دموع تماسيح حيث كان محافظا لحضرموت ولم يفعل شيئا للاختلالات التي كانت تحصل في عهده في وادي وساحل حضرموت

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