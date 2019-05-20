بعد خطاب "عيدروس" .. الصفحي الجنوبي "فتحي بن لرزق" : الريال السعودي وصل الى هذا المستوى (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد في منشور له على حائطه بالفيسبوك

#خلونا_نعيش!

من يزور مدينة عدن هذه الأيام سيدرك بما لايدع مجالا للشك ان "عدن" اليوم غير عدن التي كانت عليها قبل سنوات طويلة .

وقد لا أبالغ ان حركتها التجارية أفضل من عدن قبل سنوات كثيرة .

حالة استقرار كبيرة في الكهرباء والخدمات العامة والحركة التجارية على أشدها .

وهذا ليس حال عدن فقط لكنه حال كل المحافظات الجنوبية ، الخدمات في أفضل حالها وغالبية عظمى من الناس تستلم مرتباتها.

بحسبة بسيطة وبكلام واقعي يلتمسه الناس على الأرض ، المحافظات الجنوبية صارت الأكثر استفادة من نقل الحكومة وإسقاط المركزية التي كانت قائمة في صنعاء قبل الحرب.

هذا واقع معاش ومش كلام فتحي بن لزرق

وعلشان تصدق تعال نتحدث بلغة الأرقام.

كم عدد الذين تعسكروا في عدن عقب الحرب ، شوف إخوانك عيال عمك ، عيال خالك.

شوف حالة الاستقرار في صرف مرتبات المؤسسات الحكومية في عدن ومحافظات الجنوب وقارنها بعملية الصرف في محافظات الشمال .

لاتجاوبناش احتفظ الإجابة لنفسك بس أنت متأكد ان المحافظات الجنوبية أكثر استفادة من نقل البنك والحكومة والمالية وغيرها .

تعال شف كيف الناس فرحانة بهذا رمضان أكثر من فرحتها بعشرين رمضان فاتت.

خلينا من هذا كله وأسال نفسك سؤال بسيط وجاوب علوه أنت لحالك ..

الأمور تتحسن ولا لا؟

خليك أمين في الإجابة !.

طبعا الأمور مش ملائكية لكنها الصدق أفضل .

هل الحكومة الحالية فيها عيوب ..

ايوه مليانة عيوب من ساسها الى رأسها لكن الواقع لن يتغير الا متى مادارت الحياة وتكاتفت الناس لاصلاح حالها وهدأت الاوضاع ولزم المخربون بيوتهم.

تعال نروح أبين وشبوة وحضرموت ونسأل الناس هناك كيف الأمور معهم؟

تعال شوف اثر سنة واحدة من الهدوء بعدن على الاستثمار وغيره.

قال لي صديق من شبوة هذا المساء :" والله يافتحي ان الكهرباء متحسنة هذه اليومين افضل من 15 سنة مضت.

نعم هناك جهد ولا يقدر شخص ينكره.

في مواجهة كل هذا التحسن يقف ثلة من المجانين لبيع الشعارات ويريدون يحكمون الناس بالقوة ويهددون كل يوم باشعال النار.

والقصة مش قصة أنهم ممنوعون من الحكم بالعكس من حق أي حد انه يحكم لكن احكم ونت قد الحكم.

حكموا عدن لعامين ولم نرى إلا الفشل على كافة الأصعدة والمجالات ويريدون اعادتنا الى الفشل السابق.

طيب فهمني ايش ذنب الناس وذنب الشعب إذا أنت يتحكم بك غيرك.

هم ثوريون ، منصات، خطابات، مسيرات وشعارات لكن حكم وخطط وتنمية ومحاولة للنهوض بالواقع المعاش لا .

الكل يتفق على ذلك وهذا مش كلام فتحي بن لزرق.

هذا كلام ابسط مناصر لهم .

طيب طالما وأنت فاشل في الحكم ماتخلي البلاد ياعم تمشي .

خلي الناس تعيش ، أنت تأكلها جاهزة لكن غيرك يأكلها مخضبة بالدم.

الناس تعبت وتريد ترتاح والناس عوايلها في عدن مش عواصم الخليج والناس تستلم بالريال مش بالدولار ويهمها استقرار سعر الصرف.

أمس عقب خطاب الزبيدي قفز سعر الريال من 139 ريال للريال السعودي الى 146 ريال قبل قليل.

الاقتصاد ورأس المال جبان تخيفه ابسط تهديدات .

خلوا البلد في حالها ، تعبتوها من 67 الى 86 الى اليوم وهي تعاني منكم ومن شعاراتكم.

خلوا الناس تعيش ، الناس وراها أولاد ومعيشة وحياة وكفاح .

عادنا الا قلنا ياهادي محافظ البنك اشتغل واجتهد وتحسن سعر الصرف والمملكة مشكورة التزمت بتغطية نفقات وقود الكهرباء لعام كامل والمرتبات تٌصرف والمستثمرين بدأوا يتدفقون الى عدن .

نحن نعرف انه مايهمكمش شيء وممكن تشعلوها حرب وتحرقوا كل شيء .

أي خراب لن يتضرر منه عبدربه ولا رئيس حكومته ولأي أي شمالي سيتضرر منه الجنوب لا أكثر.

مابيعملوش شيء غير انهم سيخربونها وستغادر الحكومة وسيفر محافظ البنك المركزي وستنقطع الكهرباء وسيسقط سعر الصرف الى الحضيض وسيركبون اول طيارة الى عوائلهم وسيتركون الشعب ومصيره.

انا كمواطن لما بتخربها عليا وماعندك اي خطة بديلة ولا انت ملتزم بدفع فلس واحد انا مستفيد ايش من خرابك هذا؟

خلوكم العنطزة هذه فالمخرب عمله أسهل بمليون مرة من ألف مليون عمّار ، مدوا يدكم وساعدوا المحافظات الجنوبية أنها تنهض وإذا طامحين بالحكم احكموا بس غيروا مخكم وعقولكم وأفكاركم وحاولوا تكونوا رجال دولة وطامحين.

خلونا نعيش نرجوكم .

#فتحي_بن_لزرق

20 مايو 2019



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