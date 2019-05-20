شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة واسعة من ردها.. شركة تبيع منتجاتها في اليمن ودول الخليج تعلن منتجاتنا ليست حلال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت تغريدة لشركة "أوريو" الجدل حول منتجاتها، بعدما ردت خلالها على أحد مستخدمي موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بأنه غير حلال.

وبعدما أثارت التغريدة الجدل، حذفت الشركة ردها على المستخدم، لكن الموقع الرسمي للشركة -الذي لا يوجد من ضمن الدولة المعتمدة عليه، أيًا من دول الشرق الأوسط- من بين الأسئلة الأكثر تداولًا لمستخدميها "هل أوريو حلال"، ويوضح الموقع بـ"لا، ليس حلال معتمد".

وكانت بداية الجدل تفجرت من خلال سؤال حول إذا كانت منتجات أوريو بالفعل نباتية أم لا، لتأتي إجابة الشركة صادمة بأن بعض منتجاتها يدخل في تصنيعها ألبان الحيوانات لذلك هي ليست نباتية 100%.

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فإذا كانت نباتية فهي حلال، لذلك بدأت تساؤلات حول إذا كانت حلال أم لا، ليمتد السؤال حول منتجات أوريو في الدول الإسلامية والشرق الأوسط إذا كانت حلال أم لا؟

وأوضحت الشركة أن تصنيع أوريو في كندا والولايات المتحدة لا يخضع للمعايير الإسلامية في استخدام منتجات الحيوان وعدم استخدام الخمور تحديدًا أوريو كوكيز.

وفي تغريدة سابقة على حساب “أوريو” نُشرت يوم 15 مايو الجاري، للرد على تساؤلات المسلمين، قالت الشركة أنها "تؤكد أن كل منتجات أوريو في دول مجلس التعاون الخليجي حلال ومطابقة للشروط والقوانين".