شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل مروعة لتصفية ضابط برصاص "الحوثيين" بعد إقتحام منزلة (الأسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد 19 مايو 2019 م على تصفية ضابط في القوات الحكومية واختطاف 3 آخرين في محافظة إب، وسط اليمن.

ونقلت قناة "يمن شباب " عن مصادر محلية قولها ان مسلحين حوثيين اقدموا على اقتحام منزل الرائد" عبده قايد شعلان الشعوري " وقتله في منزله الكائن بعزلة الأحكوم في مديرية حزم العدين، بعد فشل اختطافه في عدة محاولات.

وبحسب المصادر فإن المليشيات استغلت خلافاً نشب بين الرائد الشعوري و أقاربه على خلفية خلاف على أراضي وقامت بتصفيته.

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وأتهم مقربون من المجني عليه كلاً من وكيل محافظة إب في سلطات الحوثيين "جمال الحميري"، و "علي قائد حميد الرهش" بالوقوف وراء تصفيته.

وكان الجندي المقتول أحد أفراد القوات الحكومية التابعة لمحور إب في مأرب.

في غضون ذلك اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية ، ثلاثة مواطنين في مديرية المخادر بتهمة الالتحاق بالجيش الوطني.

وتمارس مليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكات واسعة ضد كل الفئات المجتمعية في المحافظة وتعتبر التأييد للشرعية أو العمل في صفوفها جريمة ترتكب على ضوئها كل الجرائم والانتهاكات في محافظة إب الخاضعة لسلطاتها.