شكرا لقرائتكم خبر عن وافد في المملكة يعتدي على كرامة موظفات سعوديات داخل محل تجاري شهير.. وفيديو يغضب السعوديين ويوثق الحادثة ــ شـاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثقت موظفتان سعوديتان تعملان بمحل تجاري شهير بالسعودية مقطع فيديو لموقف ساخر تعرضتا له مع زميلاتهن بالمحل من مديرهن اللبناني بعد أن وزع عليهن مبلغ ريال واحد لكل منهن مقابل تنظيف أرضية المحل.

وأظهر مقطع الفيديو الفتاتين وهما يعرضان نقود من فئة الـ “ريال” ويتحدثن عن مصدرها بقولهما :” اليوم بتاريخ 12 مايو جاء إلى المحل مديرنا اللبناني وقام بتوزيع ريال واحد على كل العاملات السعوديات وطلب منا تنظيف المحل من الداخل بما في ذلك الأرضيات .. وختمتا حديثهما بعبارة “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مطالبين إدارة المحل بتوضيح ملابسات ذلك التصرف الغريب.