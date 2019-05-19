شكرا لقرائتكم خبر عن السماء بلا حدود... فيديو يحبس الأنفاس لمقاتلة "سو-30إس إم" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ظهر فيديو جميل جدًا على الإنترنت، وتلعب دور الشخصية الرئيسية فيه المقاتلة فائقة المناورة ومتعددة المهام "سو-30إس إم" الروسية.
في شريط الفيديو الذي مدته أربع دقائق، يتم عرض الطائرة في جميع أوضاع التشغيل، في السماء وعلى الأرض، وهي تطلق الصواريخ وتقوم بمناورات مذهلة لا يمكن أن تفعلها الطائرات العادية.
"سو-30 إس إم" هي مقاتلة ذات قدرة عالية على المناورة من الجيل 4++، وهي تجمع بين وظائف المقاتلة والقاذفة وطائرة الهجوم.
ودخلت هذه المقاتلة الخدمة في القوات الجوية الروسية في عام 2012، وهي طائرة فريدة من نوعها، ويمكنها ضرب جميع أنواع الطائرات منها F-16 و F-35، وقادرة أيضاً على منافسة F-22 رابتور.
تتصف المقاتلة بمزايا عديدة، فهي قادرة على ضرب جميع الأهداف الجوية والسطحية على مسافة 10 كيلومترا، ومزودة بصواريخ متوسطة المدى يصل مداها إلى 20 كيلومترا.
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