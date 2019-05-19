شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يجددون القصف على مواقع العمالقة بمناطق متفرقة بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت المليشيات الحوثية عمليات القصف العنيف والإستهداف المكثف الذي تشنه على مواقع تابعة لقوات ألوية العمالقة والقوات المشتركة في مناطق متفرقة بالحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي المتمركزة داخل مدينة الحديدة بشن قصف عنيف بمدافع الهاون الثقيل عيار 120 على مواقع القوات المشتركة في شرق مدينة الصالح التابعة لمديرية الحالي بمحافظة الحديدة.

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وأردفت المصادر بأن مواقع القوات المشتركة تعرضت للإستهداف المكثف من الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا ومن سلاح البيكا.

وفي مديرية الدريهمي، أقدمت عناصر المليشيات على إطلاق النار بكثافة من عيارات الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 ومن عيار 12.7 في ساعات المغرب على مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة شرق المديرية.

وتأتي هذه الخروقات الحوثية خلافاً لما أعلنته الأمم المتحدة ببدء المليشيات الحوثية بتنفيذ الإتفاق الذي يقضي بإنسحابها من مدينة الحديدة ، ومنذ الإعلان صعدت المليشيات من عمليات الإستهداف في عموم مناطق محافظة الحديدة.