"صور" أكثر الأشياء الخاطئة التي ترتكبها المرأة بعد الزواج !

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عدن - ياسمين التهامي - العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات التي يجب أن تقوم على أسس صحيحة و للأسف يرتكب كلا من الرجل و المرأة الكثير من الأخطاء التي قد تؤثر على علاقتهما و بالنسبة للمرأة عليها تدارك بعض الأخطاء لكي تحافظ على علاقة زوجية أكثر صحة و سعادة .
1_الغيرة الشديدة:
إذا نظر زوجك أو تكلم مع امرأة أخرى و الغيرة الشديدة التي تبدو عليكِ !
تلك علامة خطيرة لأنها تدل على أن الثقة مفقودة في العلاقة أو عليكِ تقدير ذاتك من جديد.
2-عدم احترام مساحته الشخصية:
اذا كان مزاجه سيء أو لا يود التحدث، اتركيه وحده قليلا.
معظم الرجال لا يحبون الحديث عن مشاكلهم و يفضلون الانعزال لفترة من الوقت.
3-عدم الاهتمام بنفسك:
من المخجل رؤية النساء يتوقفن عن الاهتمام بمظهرهن بعد الزواج أو الأولاد.
يجب عليكِ الاهتمام بنفسك و مظهرك دوما حتى تحافظين على انجذاب زوجك لكِ.
4-عدم عيش حياتك الخاصة:
لا تكوني من هؤلاء الذين ينسون الخروج مع الأصدقاء و قضاء الوقت معهن بمجرد الانشغال بالبيت و الأسرة.
5-أن تكونى عدائية:
الرجال صريحون أكثر من النساء ، ان اخبرتيه أنه لا يوجد مشكلة أردتي ان يبحث حتى يصل إلى ما يزعجك ستغضبيه و يتفاقم الوضع.
كوني صريحة معه و أخبريه ما يجول بخاطرك و يضايقك .
6_التذمر:
لا يوجد رجل مثالي وقادر على فعل كل شيء من أجلك.
سيكون هناك أوقات لن تشعري بالرضا أو السعادة فتلجأين للتذمر و الشكوى المتكررة.
7-عدم ابداء تقديرك له:
توقفي عن التركيز مع ما يفعله و ما يغفله وقدريه قليلا و شجعيه دائما.
كلما أظهرتي له التقدير كلما حاول اسعادك.
8-عبوسك الدائم:
كلنا نمر بأيام سيئة و يجب على زوجك تفهم ذلك ، ولكن حاولي أن تكوني ايجابية و بشوشة.
فالرجال ينجذبون دائما للمرأة المبتسمة ذات الطاقة الايجابية.
9_الشعور الدائم بوجود امرأة أخرى:
لا تخربي العلاقة فقط بسبب الشك !!
و حاولي المحافظة على علاقتكما و استقرارها و طالما هو معكِ و لم يتغير فإنه مازال يحبك .
10-محاولة تغييره:
كوني لطيفة معه ولا تنتقديه دوما !
قولي شيئا يجعله يشعر بالحماسة ويلهمه لتغيير نفسه للأفضل.
11-عدم اظهار حبك بالطريقة التي يفضلها:
كل شخص يشعر بالحب بشكل مختلف.
معظم النساء تشعر بالحب عندما تتلقى باقة من الورود أو هدية لطيفة أو حتى كلمات رومانسية بسيطة.
لكن الرجال مختلفون قليلا و أنت أدرى بما يفضله زوجك و ما يشعره بحبك و اهتمامك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.