شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بـ "الصورة" ...عصابات الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح تفجر الاوضاع بمديرية المسراخ وتخرق منزل محافظ تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدمت ميليشيات مسلحة من الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح على متن أطقم عسكرية رسمية على إحراق منزل محافظ تعز السابق د.أمين محمود، وذلك عقب اقتحامه امس في مديرية المسراخ.

كما اقدمت تلك العصابات على قتل ابن عم امين محمود بعد تسليم نفسه لادارة امن المسرخ

ويقود تلك عصابات الحشد الشعبي مدير المديرية المعين من قبل حزب الاصلاح

وجاءت عملية إحراق المنزل عقب رفع المحافظ السابق رسالة الى رئيس الجمهورية بشأن اقتحام منزله ونهب محتوياته ونشرتها وسائل اعلامية قبل قليل.

وطالب محمود رئيس الحمهورية سرعة اتخاذ الاجراء الضبطي الرادع ضد القيادات المسؤولة واعادة الاعتبار وتحميل الجناه ومن يقف خلفهم التبعات القانونية نتاج افعالهم الارهابية التي تم التخطيط والاعداد لها منذ وقت سابق

ونشر موقع “نيوز لاين” صور قال انها لمنزل المحافظ السابق الذي تم احراقه.