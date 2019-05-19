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عدن - ياسمين التهامي - عضو في الوفد الحكومي يتهم "غريفيث" تجاوز حدوده واصبح مبعوثاً غير نزيهاً..!

قال العميد عسكر زعيل، عضو الوفد الحكومي المفاوض، السبت، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يعد وسيطاً نزيهاً، وقد تجاوز حدوده أكثر من اللازم.

وأضاف زعيل، في تغريدة على حسابه في تويتر، "يعمل (غريفيث) بشكل مخالف لمهامه كمبعوث"، مشككاً في نزاهة الموفد الدولي.

وفي وقت سابق، اتهم رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، اللواء الركن صغير بن عزيز، المبعوث الأممي بمحاولة فرض ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني، وأن غريفيث "رأى أن الحفاظ على موقعه أهم من حياة ملايين اليمنيين".