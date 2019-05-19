شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام .. شاهد ‘‘الوثيقة‘‘ التي أحرجت الأمم المتحدة وجعلت الحكومة الشرعية تستنفر وتتحرك دوليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد الإعلامي والمحلل السياسي عبدالله إسماعيل، اليوم، الأمم المتحدة، بسبب عبثها في اليمن – بحسب قوله-.

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها "تحديث نت": "بحسب هذه الوثيقة بلغت تكاليف استخدام الانترنت من قبل مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن لعام 1200000 دولار أي ما يقارب 660 مليون ريال يمني وهذا المبلغ يمكن به تأسيس شركة انترنت مستقلة".

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وأوضح: "هذا هو عبث الأمم المتحدة في بلد تتاجر المنظمات الدولية الفاسدة به وبشعبه!".

وكانت الحكومة الشرعية هاجمت مارتن غريفيث متهمة إياه بالانحياز لمليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكدت الحكومة أن غريفيث لم يعد محايدا ولا نزيها بل صار منحازا، مطالبة الأمم المتحدة بتغييره.