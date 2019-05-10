شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة مضمونة لعلاج السكري بالصيام.. اكتشفها الآن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثبتت الدراسات العلمية الحديثة، وجود فوائد صحية عديدة للصيام، ومن بينها تأثيره في علاج مرض السكري من النوع الثاني، بسبب فاعليته في تحسين استفادة الجسم من الأنسولين، وفقًا لموقع "mercola”.

ويفيد الصيام في علاج السكر، وخسارة الوزن، والتخلص من الدهون المتراكمة في الكبد، كما يعمل على حرق الجلوكوز الزائد في الجسم، وبالتالي تحسين استجابة الإنسان للأنسولين، وبدء التعافي التدريجي من داء السكري.

وينصح الخبراء مرضى السكر باتباع نظام غذائي منخفص الكربوهيدرات، ومتوازن الدهون، لحرق السكر داخل الجسم، والتركيز على الصيام، أو تقييد مواعيد تناول الوجبات، للحصول على نتائج أفضل، موضحين أن أثر الصيام في علاج السكري أفضل بكثير من تأثير التمارينات الرياضية.

ويفيد الجوع الناتج من الصيام، أكثر من التمارين الرياضية لأنها ستفيد في حرق الجليكوجين في العضلات لكن لن تفيد في التخلص من دهون الكبد.

ويقول الطبيب الكندي "فونغ" أخصائي أمراض الكلى إنه طبق نظام الصوم على العديد من المرضى بداء السكري، مضيفًا أن الحالات الحادة منهم تماثلت للشفاء تقريبا في حوالي شهرين فقط.

واستخدم فونغ طريقة العلاج بالصيام لعدة سنوات، مع العديد من المرضى، لافتًا إلى أنها تعطى نتائج إيجابية أكثر من "الأنسولين" لأن الأنسولين يجعل الجسم يستخدم كل الجلوكوز الموجود بداخله، ومن ثم يتحول الجلوكوز الزائد عن حاجة الجسم إلى دهون وبالتالي يزداد وزن المريض.

ويحفز الصيام إعادة تخليق الميتوكوندريا وهي أجزاء من الخلايا البشرية، لها تأثير هام في تكيف الجسم مع تغير مستويات السكر فيه، لذا فإن الصوم مفيد لعلاج السكر والسمنة والتخلص من السموم، ومنع الخرف، بالإضافة لتحفيز إفراز هرمون النمو، والوقاية من تكيس المبايض للسيدات، وتدمير الخلايا السرطانية سريعة النمو لأنه يحفز على هدم البروتين القديم في الجسم وإعادة تكوين بروتين جديد وبالتالى الحفاظ على صحة الإنسان بشكل عام.

وينصح "فونغ" الصائمين بالمتابعة مع الطبيب المعالج وتعديل مواعيد جرعات الأدوية، لتلافي انخفاض السكر بشكل مفاجئ في الدم

أو حدوث أي مضاعفات غير مرغوبة للمريض.