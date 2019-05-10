شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذا ماحدث قبل قليل في مدينة جازان السعودية ...وفرق التدخل السريع تتحرك وبيان رسمي يكشف حقيقة ماحدث "تفاصيل+ صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع، أمس الخميس، حادث مروري مروع على طريق الصوارمة بمنطقة جازان والرابط بين صامطة والمضايا.

وأسفر الحادث عن مقتل مواطن أسفل شاحنة، حيث صرَّح المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 7:47 بلاغاً عن حادث تصادم على طريق المضايا –الصوارمة.

وأضاف: تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين وجود حالة واحدة متوفاة بالموقع قبل وصول الفرقة الإسعافية.