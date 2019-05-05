شكرا لقرائتكم خبر عن خلافًا لكافة الدول ... هذه هي الدولة الوحيدة التي أعلنت يوم الأحد أول أيام رمضان (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت معظم دول العالم العربي والاسلامي ان يوم الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك منها: Advertisements #اليمن #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #الكويت #فلسطين #الاردن #المغرب #تونس #الجزائر #مصر #السودان #تركيا #باكستان #إستراليا #فرنسا #هولندا #مرويتانيا.

كما اعلنت #الولايات_المتحدة_الأمريكية للمسلمين لديها ان يوم غدا #الأحد هو أول أيام شهر رمضان. فيما تزال بعض الدول تتحرى هلال رمضان ونرتقب اعلانها رسميا.

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