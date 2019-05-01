شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة يمنية نقلت جثمان إبنها من مصر إلى اليمن وعندما فتحوا التابوت كانت الصدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الأستاذ إبراهيم الجهمي ملحق المغتربين في السفاره اليمنية بالقاهرة في صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حادثة مثيرة تكاد تحدث للمرة الأولى على الإطلاق.



وتحدث سابقة عجيبة وغرببة ومؤلمة .. حدث اليوم ان تفاجئ مواطنين توفى قرببهم في جمهورية مصر العربية، ونقلوا جثمان المتوفى داخل تابوت النعش عبر الخطوط اليمنية الى عدن .



ومن عدن تكبدوا مشقة الطريق ونقل الجثمان الى الحديدة ومنها الى احدى القرى البعيدة عن المحافظة وتجمع الناس وصلوا على النعش .



وتابع :ذهبوا الى المقبرة واخرجوا الجثمان ليدخلوه الى مثواه الاخير في القبر ولكن تفاجأوا بان الجثمان لسيدة وليس لنجلهم المتوفى .



واضاف: كانت صدمة هائلة امام الجميع ومخيفة في ذات الوقت ، وحينما بحثوا عن الموضوع وجدوا ان تابوت النعش مكتوب عليه اسم قريبهم المتوفى ولكن بداخله سيدة .



ولفت الى انه بعد اتصالات هنا وهناك تبين ان تلك المتوفية لاشخاص في عدن وتواصلوا بهم وزادت الصدمة ان اصحاب عدن استلموا جثمان الرجل المتوفى ولم يكشفوا عن المتوفى ودفنوه وتم العزاء .



قال انه بعد اتصالات بأقارب المتوفية طلبوا منهم اعادة الجثمان للصندوق و ارساله اليهم الى عدن.



وبعد عدة وساطات تم الاتفاق على ان يرسل كل طرف الجثمان الذي عنده الى محافظة إب كمنطقة وسطى .



وماتزال الجثامين في الطريق والخطأ بسبب اهمال الموظفين المسؤلين عن ترتيب ذلك .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسرة يمنية نقلت جثمان إبنها من مصر إلى اليمن وعندما فتحوا التابوت كانت الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.