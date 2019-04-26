سكان المدينة القديمة في تعز يعانون بسبب حصار وقصف ميليشيا الإصلاح

أكد سكان وأهالي المدينة القديمة في محافظة تعز، معاناتهم جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيا حزب الإصلاح على المدينة بحجة ملاحقة عناصر ومطلوبين امنيين .

وقال عدد من السكان، في إتصالات مع مراسل (الخليج 365) أن الميليشيات المحاصرة للمدينة القديمة تقوم بقصف عشوائي على المدينة بإستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .. مشيرين إلى ان القصف الميليشيات الإصلاحية لم تراعي المدنيين من سكان المدينة .

وأضافت أن الحصار والقصف الذي شنته الميليشيات الإصلاحية خلق حالة من الخوف والرعب بين الأطفال والنساء الذين لازموا منازلهم خوفاً من إصابتهم بالقصف التي تشنها الميليشيات الإصلاحية .

وذكر أحد المواطنين لـ(الخليج 365) عبر الهاتف، أن الكثير من السكان لم يستطيعوا الخروج لشراء الحاجيات من المواد الأساسية بسبب القصف .. مستطرداً أن المواد الغذائية شحيحة جداً في المدينة بسبب الحصار الذي تفرضه تلك الميليشيات .

وأستغرب المواطنين في أحاديثهم صمت القيادة السياسية إزاء هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الإصلاحية ضد مقاومة تعز أولاً وسكان المدينة القديمة ثانياً .