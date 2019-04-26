شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بالتزامن مع تقدم الحوثيين باتجاه الجنوب ...مسؤول كبير بالسلطة المحلية بعدن يقدم استقالته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم مدير عام مديرية الشيخ عثمان احمد المحضار استقالته من منصبه.

وقال مصدر عامل في مكتب المحضارلصحيفة عدن الغد انه استقال.

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ولم تتوفر معلومات وافية عن سبب الاستقالة لكن مقربين منه قالوا انه سيوضح الامر لاحقا.

برز المحضار خلال عام كامل باعتباره واحد من افضل مدراء عموم المديريات بعدن.

نهض المحضار بشكل مفاجئ بمديرية الشيخ عثمان وحولها الى واحدة من اكثر مديريات عدن تنظيما.