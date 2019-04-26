شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وفاة أبرز رموز جماعة الحوثي في صنعاء قبل قليل (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون، اليوم الخميس، وفاة مرجعية دينية محسوبة على الجماعة. وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن “رابطة علماء اليمن، تنعي إلى الشعب اليمني والأمة الإسلامية وفاة السيد العلامة المجاهد والسياسي المحنك علي بن يحيى العماد”.

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