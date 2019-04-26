عاجل : صرخة الحوثيين تصل عدن ...ووزارة الدفاع التابعة للشرعية تغادرها بصورة سريعة الى مأرب

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة في محافظة عدن ان اشخاص في اسواق عدن يرددون الصرخة الحوثية بقلب عدن دون خوف يذكر. المصادر قالت ان هناك تراخي وعدم الإهتمام بملاحقة هؤلاء الذين قد يستهترون بترديد تلك الشعارات. من جهة اصدر وزير الدفاع اللواء المقدسي قرارات بتحجيم صلاحيات رئيس هيئة الأركان وعدد من القيادات الجنوبية ونقل مقر الوزارة الى مأرب

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