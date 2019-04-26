العقيد السعدي: الحوثية حرّكت جبهات متوقفة والسبب هدنة الحديدة

أكد قائد عمليات اللواء الرابع عمالقة العقيد محمد السعدي ، أن المليشيا الحوثية بدأت بتحريك جبهات متوقفة منذ مدة، موضحاُ أن هدنة الحديدة كانت السبب في ذلك

ودعا من جانبه قوات التحالف والشرعية بضرورة التحرك وتفعيل جبهة الحديدة.

وأشار السعدي، في حديث نشره موقع "العين الإخبارية"، إلى أن الحوثيين يسعون إلى إفشال اتفاق السويد، وأن بقاء جبهة الحديدة جامدة من مصلحة المليشيا.

وأكد العقيد السعدي أن المليشيات الحوثية لن تجنح للسلم إطلاقاً، مشيراً إلى أن الخروقات الحوثية في الحديدة كل يوم تتضاعف وتزداد، مستغلة ما وصفه (بالموقف السلبي) للمبعوث الأممي والمجتمع الدولي الذي فاقم من تمادي الانقلابيين.

وأكد أن هناك ضغوطاً دولية تمارس للاستمرار في الهدنة، وهي في الحقيقة هدنة من طرف واحد، بينما الحوثيون مستمرون في خروقاتهم اليومية، وفق تصريحه.