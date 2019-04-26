ضحايا جديدة لألغام الميليشيات "تفاصيل"

قتل 6 خبراء ألغام بالمشروع السعودي لنزع الألغام باليمن، وأصيب سائق مرافق، اليوم الخميس؛ إثر انفجار بمخزن للألغام، بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وأوضح مشروع ”مسام“ السعودي لنزع الألغام في اليمن، عبر موقعه الإلكتروني، أن ”6 خبراء من الفرق 26 و30 مسام، قتلوا يوم الخميس، في مدينة المخا بتعز، بانفجار ضخم هز مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف“.

وأضاف أن ”سائق الفريق 30 مسام، أصيب بجروح خطيرة“، مشيرًا إلى أن الحادث وقع أثناء عمل الفريق بتجميع ألغام وقذائف، حيث حدث الانفجار في المخزن المخصص لها مما أدى إلى تدميره.

الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم نزعه خلال أبريل الجاري بلغ أكثر من 86 ألف لغما وعبوة بينهم أعداد كبيرة من الألغام الفردية ضمن مخلفات ما زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية من ألغام وعبوات وذخائر مفخخة بعدد من المحافظات والمناطق قبل اندحارها منها.