شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في الشرعية يبشر الجميع.. هذه تفاصيل اتفاقيات سرية بين الرئيس هادي والإمارات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لمح عضو مجلس الشورى اليمني علي حسين البجيري إلى أن الأيام القادمة قد تحمل بشائر خير للشعب اليمني، وقال بأن هناك الكثير من الأمور السرية التي تجري. مؤكدا ان الاتفاقيات ستعلن قريباً وستقلب الأمور رأساً على عقب وستعود الحكومة والرئيس ومجلس النواب للاجتماع في داخل اليمن.



وقال البجيري في لقاء خاص مع قناة بلقيس أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة الشرعية هو عدم توقيع اتفاقيات بينها وبين الإمارات والتحالف في بداية الحرب. وحمل الرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة إزاء كل ما يحدث.



وأضاف قائلاً: “يجب على الرئيس هادي والحكومة الإدراك جيداً بأنهم يقودون وطنا ذا أهمية وتاريخ عريق ويجب أن يكون لهم موقف صادق".

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