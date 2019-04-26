شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثروة السمكية يستعرض عدد من الانشطة البرامجية في عدن و ارخبيل سقطرى امام رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اهتمام الحكومة بتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية، وتجاوز الصعوبات التي خلفتها حرب مليشيا الحوثي الانقلابية على أدائها، وتسببت في تدميرها، وبينها قطاع الثروة السمكية.. لافتا الى ان هذا التوجه يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز وتنمية الإيرادات والتي عكستها الموازنة العامة للدولة المقرة مؤخرا من مجلس النواب.

وحث رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وزير الثروة السمكية فهد كفاين، وعدد من قيادات مؤسسات ومرافق القطاع السمكي، ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي، على مضاعفة الجهود لتفعيل أداء القطاع السمكي وتعزيز إيراداته والبدء فورا في معالجة آثار حرب المليشيات الانقلابية على هذا القطاع والعاملين فيه.. منوها بالإمكانيات المتاحة والفرص الواعدة للقطاع السمكي في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل قطاع كبير من العمالة.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية الاستثمار الأمثل للثروة السمكية الغنية التي تتمتع بها بلادنا وما تمتلكه من شريط ساحلي طويل، إضافة إلى العديد من الشواطئ المفتوحة على البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي، الأمر الذي يفرض على وزارة الثروة السمكية وكافة الجهات المختصة في ذلك الإطار إلى بذل المزيد من الجهود لدعم القطاع وتطويره.. ووجه قيادة وزارة الثروة السمكية بتكثيف الجهود لعمل كل ما من شأنه الإسهام في تحسين أوضاع الصيادين وكافة العاملين في هذا القطاع الحيوي، والعمل على تهيئة ودعم البنى التحتية ورفع مستوى وتيرة العمل لانجاز كافة المشاريع الجاري تنفيذها التابعة للوزارة.

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وقدم وزير الثروة السمكية، وقيادات الوزارة لرئيس الوزراء، شرحا تقييميا لأوضاع القطاع ومدى تنفيذ المشاريع السمكية في المحافظات المحررة و مستوى أداء الوزارة وجميع المرافق والهيئات التابعة لها.

واستعرض وزير الثروة السمكية أنشطة وبرامج الوزارة وما أنجزته من مشاريع خاصة فيما يتعلق، بتأهيل مبنى الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، وتأهيل ثلاجة الدوكيارد، وتأهيل مبنى الهيئة العامة للأبحاث في عدن، ومركز تربية الأحياء المائية في البريقة، وتأهيل مركز إنزال سمكي في أرخبيل سقطرى في قلنسية ونوجد.

ولفت كفاين الى أن الوزارة استطاعت أن تقدم دعما للصيادين بألف وخمسمائة قارب ومحرك، كما قدمت لهم أربعة وعشرون ألف شباك ومعدات صيد أخرى، وتأهيل خمسة مراكز إنزال سمكي في محافظتي الحديدة وتعز، وإنشاء مركز المعلومات السمكية في ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، وتفعيل العمل في ستين مركز إنزال سمكي في المحافظات الساحلية.

حضر اللقاء، مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.