شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف مكان إنطلاق الطائرة المسيرة التى أستهدفت مقر التحالف بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر تناقلتها وسائل اعلامية ان طيران مسير تابع للحوثيين أستهدف مقر قيادة التحالف بالبريقة بعدن وقالت تلك الوسائل ان المكان الذى انطلق منه الطائرة المسيرة جبل صفاف الاستراتيجي في مديرية الحشاء المطل علي محافظات عدن ولحج والضالع وسيطرت مليشيا الحوثي على مديرية الحشاء قبل يومين بسبب خذلان المقاومة والجيش من قبل الشرعية والتحالف العربي



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