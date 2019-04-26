شكرا لقرائتكم خبر عن "الاخوان" يقررون اقتحام المدينة القديمة بتعز بقوات الجيش المدعوم من التحالف ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتها قبل قليل اجتماعاً في المقر المؤقت لمحافظة تعز ترأسه وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي وقائد المحور سمير الحاج وسالم مستشار قائد المحور، واقر الاجتماع استمرار المعركة في المدينة القديمة، في تحد صارخ لتوجيهات المحافظ..

وقال مصدر حضر الاجتماع أن قيادات الإصلاح رفضت "خلال الاجتماع قيادات وقف الحملة الامنية وعدم الالتفات لتوجيهات محافظ المحافظة بايقاف الحملة الأمنية، وقررت ادخال الجيش في المعركة ، لمساندة اللجنة الامنية لأقتحام المدينة القديم".

واكد المصدر ان القيادات العسكرية والامنية" ذهبت نحو تصعيد المشهد في المدينة وذلك بتعزيز ما يسمى بالحملة الأمنية بقوات وآليات من الألوية عسكرية ، واستمرارها لأقتحام كامل للمدينة القديم خلال 48 ساعة".

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واضاف ان الاجتماع العاجل الذي عقدته القيادات العسكرية والامنية والادارية في السلطة المحلية الموالية لحزب الاصلاح ، مع الشيخ مؤمن المخلافي ممثل عن ابوالعباس، رفضت خلاله المقترحات التي قدمت بعد تسليم كتائب ابوالعباس للمطلوبين للجنة التهدئه في محافظة تعز.

وكانت مصادر قد تحدثت يوم امس بأن توجيهات صدرت من قيادات حزب الإصلاح لممثليهم في السلطة المحلية باقتحام المدينة بقوات الجيش التابع للاخوان وعدم الالتفات لأي توجيهات تصدر عن المحافظ.

واعتبر المراقبون ان تلك المقررات الخطيرة ستكون عواقبها كارثية ، وهي اعلان حرب إبادة شاملة للمدينة القديم دون أي مراعاة للمواطنين الذين سيكونون ضحايا وأرقام أكثر ستضاف لقوائم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت منذ حملة 19 مارس حتى اليوم



