شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمي لمحور تعز يعلن رسمياً تحالف الاصلاح مع الحوثيين عبر قناة الميادين الايرانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرَّح متحدث محور تعز العسكري، الخميس ، لقناة "الميادين" التابعة لحزب الله وإيران، عن الحملة التي يشنها حزب الإصلاح وقواته العسكرية على المدينة القديمة، في تأكيد واضح على التنسيق بين الإصلاح والحوثيين برعاية قطرية إيرانية.

وقال العقيد عبد الباسط البحر، إن الحملة على المدينة القديمة تستهدف مطلوبين مدعومين من الداخل والخارج أيضاً، في إشارة اتهام مباشرة لدولة الإمارات، شريك الرياض الأساسي في تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ويأتي اتهام محور تعز، الذي من المفترض انه الشرعية، لطرف في التحالف على قناة إيرانية معروفة بدعمها للمشروع الحوثي والإيراني، ليؤكد العبث الحاصل داخل الشرعية من قبل حزب الإصلاح.

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وأنكر البحر وجود اشتباكات، وقال إنها حملة للقبض على مطلوبين تراعي قواعد الاشتباك، في محاولة يائسة لتزييف الواقع وإخفاء الجرائم التي ترتكبها قوات الحشد الإصلاحي بحق سكان المدينة القديمة.

هجوم متحدث محور تعز على الإمارات، ضمنياً، يأتي بعد أسابيع -فقط- من تنظيم حزب الإصلاح تظاهرة رفعت صور أولاد زايد في تعز، وأشادت بدورهم في دعم الشرعية



