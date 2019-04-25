بهذه الصورة.. الإعلامي محمد العرب...يفاجئ مناصري عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك

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عدن - ياسمين التهامي - الإعلامي محمد العرب مراسل قناة سكاي نيوز عربية مناصري بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا عندما نشر صورة على حائطه بتويتر تابعها محرر هناعدن قال فيها أثناء ‏لقائي بفخامة نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر .. كان صريحا وشفافا ومباشرا ، اليمن تحتاج تكاتف جهود الجميع والتحالف والشرعية على قلب رجل واحد حتى تحرير "الخليج 365"



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