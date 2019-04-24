شاهد بالصورة...انفجار عنيف يهز أحد الأحياء السكنية بالعاصمة.. ومصادر تكشف السبب

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عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 م احد الاحياء السكنية بالعاصمة. وأكدت مصادر محلية لـ«مأرب برس» ان امرأتان أُصيبتا، بجروح مختلفة جراء انفجار أسطوانة غاز منزلي مسربة داخل منزل الصحفي عبد الواسع الحمدي بالعاصمة. Advertisements وتزايدت في الآونة الأخيرة انفجارات أسطوانات الغاز التالفة التي وزعتها شركة الغاز الخاضعة لسيطرة مليشيا على المواطنين، والتي تعتبر قنابل موقوتة في المنازل والمطاعم، متسببة في سقوط ضحايا من المدنيين

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