شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة... محمد الحوثي يعلن الانقلاب على شقيقه وأبو علي الحاكم ويرحب رسميا بقرارت مجلس الأمن الصادرة ضدهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت تركيا، امس الخميس، على تجميد أرصدة 5 يمنيين بينهم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار تجميد أرصدة علي عبد الله صالح، إضافة إلى 5 شخصيات أخرى، بموجب قرارات مجلس الأمن 2140، و2216، و2402، و2456؛ وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وضمت القائمة إضافة لصالح، "كل من القائد العسكري في جماعة أنصار الله، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم، وزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، ونجل صالح العميد أحمد علي عبدالله صالح".

وتعقيبا على ذلك، رحب القيادي في جماعة (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، ودعا تركيا إلى تجميد أرصدة يمنيين وصفهم بـ"الفاسدين".

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وقال الحوثي عبر حسابه بموقع "تويتر": "نطالب تركيا بتجميد أرصدة المسؤلين الفاسدين اليمنيين الذي يديرونها ويتم غسل الأموال فيها واعادتها للشعب اليمني الذي نكبه العدوان وعملائه من النظام السابق الذي يعيشون في الخارج على ما اختلسوه من المال العام اليمني". حسب قوله.

وأضاف "لينعم أبناء الشعب بخيراته بدلا من ثلة من المرتزقة"