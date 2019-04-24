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مقتل مغترب يمني على يد عصابة في جيبوتي

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن، اليوم الأربعاء،  عن مقتل مغترب يمني، على يد قطاع طرق، في دولة جيبوتي.

وذكرت مصادر، أن الشاب محمد هائل الأصبحي قتل بعدة طعنات على يد عصابة تدعى (أرومو) حاولت سرقته أثناء مروره من الحي

ويعمل الأصبحي في توزيع البضائع مع أحد التجار في دولة جيبوتي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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