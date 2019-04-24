شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مغترب يمني على يد عصابة في جيبوتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن، اليوم الأربعاء، عن مقتل مغترب يمني، على يد قطاع طرق، في دولة جيبوتي.

وذكرت مصادر، أن الشاب محمد هائل الأصبحي قتل بعدة طعنات على يد عصابة تدعى (أرومو) حاولت سرقته أثناء مروره من الحي

ويعمل الأصبحي في توزيع البضائع مع أحد التجار في دولة جيبوتي.