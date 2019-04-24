شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل آل حميقان والزاهر تكسر انتفاشة الحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صدت قبائل آل حميقان بمديرية الزاهر في البيضاء – وسط اليمن – سلسلة هجمات لمليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع المقاومة في المديرية.
وقال مصدر ميداني في المنطقة في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” إن مقاومة آل حميقان وبمساندة من أبناء مديرية الزاهر ومعهم مجموعات من العمالقه السلفيه وابناء الحد يافع تقدموا مساء أمس إلى قريب الغيلمة حيث تتمركز المليشيات منذ أيام لمحاولة إحراز أي تقدم باتجاه الزاهر.
وأضاف المصدر ” إن المقاومة كبدت مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة وكسرت عدة حملات عسكرية لها كانت تنوي الوصول إلى الطريق الواصل إلى قرب مناطق الحد يافع.
وأوضح المصدر ” إن حملات المليشيات الحوثية فشلت منذ أسبوعين بعد سيطرة المليشيات على مواقع سابقة في مديرية ذي ناعم المجاورة.
ونفى المصدر عقد أي مصالحات مع المليشيات الحوثية مشيراً بأن أبناء القبائل تعاهدوا على الوقوف في وجه المليشيات وكسر حملاتها العسكرية على المديرية.
وفي وقت سابق تحدثت مصادر ميدانية في المحافظة عن تجهيزات للمليشيات الحوثية في مركز المحافظة ومديريات رداع بغرض مهاجمة مواقع المقاومة في الزاهر ومناطق الحد التابع لمديريات يافع المجاورة.
وتقاوم قبائل آل حميقان والزاهر هجمات المليشيات الحوثية منذ أكثر من أربع سنوات بعد سيطرة المليشيات على معظم مديريات البيضاء، مطلع 2015.
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