مسؤول حكومي يهاجم كرمان ويعتبرها مربكه للمعركة الوطنية في اليمن

شن مسؤول حكومي هجوما لاذعا على توكل كرمان المدعومة قطريا بانها تعمل على ارباك المعركة الوطنية في اليمن. وقال وكيل وزارة الاعلام نجيب غلاب ان القيادية الاخوانية كرمان تقوم بانفاق مبالغ مالية لارباك المعركة الوطنية لليمن . وأكد غلاب :ما تنفقه توكل القطرية من اموال لإرباك معركتنا الوطنية ستكون محارق في أحشاء مرتزقتها.

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