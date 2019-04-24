"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأحداث للفترة الصباحية

ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأحداث ليومنا هذا الأربعاء 24 أبريل 2019م: - عاجل.. طيران التحالف يُحلق في أجواء صنعاء - البرلمان العربي: انتهاكات الحوثي ضد النواب تتنافى مع القانون الدولي - عدنان الأعجم: قطر أصبحت الممول الرئيسي لميليشيا الحوثي - البحسني في ذكرى التحرير: هذه المناسبة تحمل دلالات لملحمة من أجل الحرية والاستقلال - خبير: التحالف صمام أمان لمواجهة التمدد الإيراني باليمن - مدير عام حجر يلتقي باللجنة التحضيرية لافتتاح الجسر ويبشر المواطنين بافتتاحه 1 مايو المقبل - انفوجراف.. حضرموت تحتفل بمناسبة عظيمة راسخة في الذاكرة - معركة تعليمية موازية للتحالف في اليمن ضد أفكار الحوثي التخريبية - أقدم صورة للشيخ الزنداني المتهم أمريكيا بدعم الإرهاب Advertisements - تقرير أممي: حرب اليمن تسببت بتراجع التنمية بمقدار 20 عاماً - الكشف عن 4 آلاف من «المُجندات الحوثيات» تلقين تدريباتهن بإيدي إيرانية - مسؤول عسكري: الحوثية الإيرانية تستغل المُهاجرين الأفارقة - تحدث عن أموال قطر..الشرفي يكشف عن الشعار الإيراني بمقابلة زعيم الحوثيين - عاجل.. التحالف يدمر غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للمليشيا بصعدة - بن سلمان: نظام إيران مستمر في دعم التطرف والإرهاب - بتوجيهات حزب الله وإيران.. ظهور مُكره لزعيم الحوثيين - خالد بن سلمان: إيران تهز استقرار المنطقة عبر حزب الله والحوثيين - ماذا قال محافظ حضرموت خلال حفل فني وخطابي بالذكرى الـ3 للتحرير؟

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