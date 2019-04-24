بتوجيهات حزب الله وإيران.. ظهور مُكره لزعيم الحوثيين

كشف مصدر مطلع أن «ظھور عبدالملك الحوثي جاء مكرھا للظھور بتوجیھات إیرانیة ومن میلیشیا حزب الله بعد 3 أیام من إعلان وفاة وزیر الداخلیة في الخارج عبدالحكیم الماوري».
وكشفت المصدر في تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها الخليج 365" - "أن الظھور التلفزیوني المفاجئ لزعیم الحوثیین، عبدالملك، كان بإكراه من الإیرانیین وعناصر حزب الله، بھدف ترمیم ودعم صفوف الجماعة لرفع معنویات عناصرھا، بعد 3 أیام من الوفاة الغامضة لوزیر الداخلیة الماوري، التي أحدثت انتكاسة كبی
وبحسب الصحيفة فإن ظھور زعیم جماعة الحوثیین المتمردة، عبدالملك الحوثي، في لقائھ المتلفز على قناة «المسیرة»، جاء من أجل ترمیم ودعم صفوف جماعتھ ومحاولة رفع الروح المعنویة التي شھدت انھیارات كبیرة مؤخرا.
أشار المصدر إلى أن نجاح تحالف دعم الشرعیة بالیمن، في اصطیاد رئیس ما یسمى بالمجلس السیاسي، صالح الصماد، ووزیر الداخلیة الماوري، وعدد كبیر من القیادات الحوثیة لم یعلن عن مصیرھم، دفع الخبراء الإیرانیین وعناصر حزب الله إلى إجبار عبدالملك على الخروج لرفع المعنویات ودعم الصفوف المنھارة.
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