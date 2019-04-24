عاجل.. التحالف يدمر غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للمليشيا بصعدة

أكدت مصادر ميدانية دوي انفجارات بعد استهداف مخزن أسلحة للحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن. وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت غارات على غرفة اتصالات في جبال ابن عريج اليمنية. ولفتت إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للحوثيين في صعدة. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي منذ العام 2015.

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