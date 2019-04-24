شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الضالع الحوثيون يسيطرون على مركز مديرية الحشاء وسط خذلان الشرعية والتحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" فوزي المريسي قالت مصادر عسكرية وقبلية في مديرية الحشاء ان مليشيات الحوثي تمكنت من الشيطرة على مركز المديرية ضوران بعد ان تمكنت من قطع خط الامداد الرئيس للمديرية واضافت مصادر ان عناصر قبلية سهلت للمليشيات الدخول الى بعض مناطق الحشاء وان خذلان الشرعية والتحالف وعدم الاسناد من الالوية التابعة لمحور الضالع هو الاخر سبب رئيسي ومهم لما تعرضت له الحشاء من انتكاسة ويمثل جبل الحشاء احدى اهم الجبال الاستراتيجية المطلة على الضالع ومساحات واسعة من لحج وتعز

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