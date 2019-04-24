شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. عبدالملك الحوثي يكشف عن المكان الذي يتواجد فيه وعن أسباب العزلة التي يعيشها (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف زعيم مليشيا الإنقلاب، عبدالملك الحوثي، ولأول مرة بأنه يعيش منعزلاً في كهف ، دون أن يبرحه، ليلاً ولا نهاراً.

وقال الحوثي في حوار مع قناته الفضائية "المسيرة" ، بأنه منذ ما أسماه "العدوان الأمريكي السعودي " يعيش بعيدا عن الناس ولا يلتقي بهم إلا عن بعد عبر شاشة مسطحة.

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وأضاف بأنه لم يعد يحضر أي فعاليات منذ "العدوان " حسب زعمه.

نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، علقوا على حديث "عبدالملك الحوثي " حول عدم إجرائه لأي لقاءات مباشرة مع الوفود ومع الموالين له ، بالقول " اليوم أعترف عبدالملك الحوثي بأنه مختبئ في الكهف في محافظة صعدة ، وبأن حياته أصبحت مظلمة وبأنه معزول عن العالم ".

وتابعوا في منشوراتهم وتعليقاتهم التي رصدها " المنارة نت " قبل قليل، على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي "عبدالملك الحوثي، الذي خرج للناس من الكهف ببدع وخرافات وفكر طائفي، عاد منذ إنقلابه على الشرعية الدستورية، إلى ذات الكهف مرغماً عنه وعن مليشياته، ونخشى أن تنتج عودته قرارات بتصفية كل من لا يردد صرخة الموت واللعن" . مضيفين بأن "الحوثي" خرج من الكهف في المرة الأولى مجنوناً فكانت النتيجة لجنونه الإنقلاب على الشرعية الدستورية والثورة والجمهورية والوحدة وقتل وتشريد ملايين اليمنيين، وتجويع ملايين آخرين، وفي المرة الأخيرة التي بدأها منذ بداية عام 2015 م أي بعد ثلاثة أشهر من احتلاله صنعاء ، سيأتي مجنون الكهف بما لم تعرفه البشرية من الجرائم والهلوسات " .