"أطباء بلا حدود": مقتل 5 بمواجهات مسلحة في مدينة تعز

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص، وإصابة 91 آخرين، في مواجهات مسلحة بمدينة تعز اليمنية.



وخلال الأيام الماضية، شهدت تعز اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر مطلوبة أمنيا للسلطات، في المدينة الواقعة في معظمها تحت سيطرة القوات الحكومية.



وقالت المنظمة في بيان، إن "اشتباكات عنيفة تجددت، منذ مساء الجمعة الماضي، بين المجموعات المسلحة في مدينة تعز (جنوب غرب)".



وأضاف البيان: "ومنذ ذلك الحين، عالجت المستشفيات المدعومة من أطباء بلا حدود، حوالي 91 جريحا، وسجلت 5 حالات وفاة جراء العنف بتعز".



ولفت إلى أن "الاشتباكات أدت إلى تعليق مؤقت للأنشطة الطبية لمدة يوم في المستشفى الذي تدعمه المنظمة، والذي يعد العام والوحيد الذي يُقدم خدمات الرعاية الصحية للأمهات".



وعقب استئناف الأنشطة، أشار البيان أنه "لا تزال هناك صعوبة تتعلق بوصول المرضى والطاقم الطبي إلى المستشفى جراء الاشتباكات".



وأعربت المنظمة عن "قلقها في حال أدى القتال إلى خلق صعوبة تتعلق بالحماية ووصول الطواقم الطبية والمرضى إلى المستشفيات الواقعة وسط المدينة، خصوصاً بالنسبة للنساء الحوامل".



وطالبت الأطراف المتحاربة بـ"تسهيل وصول المرضى والعاملين في المجال الإنساني الطبي، والامتناع عن مهاجمة الطواقم والمرافق الطبية".



ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

المصدر: الأناضول