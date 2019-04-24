شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة جديدة للريال اليمني .. وعودة مفاجئة للدولار والسعودي إلى هذا الحد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك والسوق الموازية، الثلاثاء، انخفاضًا، لارتفاع سعر الدولار بمختلف المحافظات.

وكانت الأسعار كالتالي:



أسعار الشراء:

الدولار الأمريكي 525 ريالًا

الريال السعودي بـ 137ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 139 ريالًا

أسعار البيع :

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الدولار الأمريكي 519 ريالًا

الريال السعودي بـ 138.5 ريال

الدرهم الإماراتي بـ 141 ريالًا