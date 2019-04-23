شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعتذر للشرعية عن تصرف أحد قادتها وتتعهد بتأديبه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر محلي استئناف عملية تصدير النفط بمحافظة شبوة، مساء الاثنين بعد ثلاثة أيام من توقفه نتيجة اغلاق الانبوب من قبل قائد النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات.

ونقل "المصدر أونلاين" ان القيادة الإماراتية استدعت قيادة قطاع أربعة العلم وقدمت لهم الاعتذار عن ما تعرضوا له من قبل قائد النخبة الشبوانية محمد البوحر يوم الجمعة.

وأوضح المصدر ان القيادة الإماراتية اكدت لقيادة القطاع ان أنبوب النفط خط احمر ولن يتم السماح بأي اعتداء او مضايقات للعاملين.

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ولفت المصدر انه وبعد الاجتماع تم إعادة التصدير.

الجدير بالذكر ان قائد النخبة محمد البوحر قام باغلاق خط الانبوب من محطة كيلو 106 وباعتقال ثلاثة من الموظفين في الشركة وتهديدهم في حال العودة الى الموقع.