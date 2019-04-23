شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل : وفاة رجل أعمال يمني مع جميع أسرته عقب أدائه العمرة على طريق مكة الرياض(الاسم +صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي رجل أعمال يمني، الثلاثاء، مع عدد من أفراد أسرته خلال عودتهم من أداء العمرة على طريق مكة- -الرياض. وقالت مصادر "للمشهد اليمني"، إن رجل الأعمال اليمني طاهر حسني شداد وزوجته وابنه وابنته بحادث مروري خلال عودتهم من مكة المكرمة لأداء العمرة". وتخطفت الحوادث أرواح عشرات اليمنيين أثناء طريقهم لأداء العمرة أو خلال عودتهم هذا العام الذي سجل أرقاما كبيرة من اليمنيين الذين سارعوا إلى أداء العمرة فور إعلان السلطات فتحها بعد إغلاقها منذ بدء الحرب.

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