شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الجزائر والسودان.. الربيع العربي يدق باب هذه الدولة الخليجية وانتفاضة في وسط عاصمتها وتحطيم عدد من السيارات .. شاهد صور! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتفض عمال بناء ملاعب كأس العالم في قطر ، مساء أمس، في وجه ممارسات الحكومة القطرية وعدم استلام الرواتب وسوء الأحوال المعيشة، وغياب الرعاية الصحية، حيث أضرب العمال ومارسوا أعمال تخريب في مقرات الشركات.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للأحداث التي تظهر تهشم واجهات المباني وتحطيم السيارات في موقع العمل، بينما التزم الإعلامي فيصل القاسم الصمت مع قناة الجزيرة.

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يذكر أن منظمات حقوقية دولية قد تقدمت بشكاوى إلى كل من التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ورئيس منظمة الفيفا، ضد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، المدعو علي بن صميخ المري، بسبب إخفائه انتهاكات حقوق الإنسان الخطرة في الدوحة.

واتهمت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، في شكواها، بن صميخ المري، بالتغطية على مقتل أكثر من 1200 عامل أجنبي في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022، واستغلال لجنته لأجل تلميع صورة قطر، وإخفاء الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان بها، وتنظيم المؤتمرات، واستغلال أموال قطر لأجل تسييس قضايا حقوق الإنسان لمصلحة دولته.