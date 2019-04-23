174 ألف سلة غذائية قدمها الهلال الاماراتي في الحديدة خلال عام

يواصل الهلال الاحمر الاماراتي تقديم المساعدات للمناطق المحررة حيث قام الهلال خلال الفترة من 20 يونيو 2018 حتى 20 إبريل الجاري بتقديم (174) ألف سلة غذائية متكاملة ، أستفاد منها أكثر من مليون (136) الف نسمة في (142) قرية ومنطقة على إمتداد مدن وقرى الساحل الغربي .

وأكد مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إستمرار تسيير القوافل الإغاثية والغذائية لأهالي الساحل الغربي الذين يواجهون ظروفاً غاية في الصعوبة نتيجة آثار الحرب وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم وتطبيع الأوضاع في قراهم ومدنهم عبر تنفيذ جملة من المبادرات والمشاريع والأنشطة على مختلف الأصعدة الإنسانية والخدمية والتنموية.

بدورهم قال مسؤولون محليون ومواطنون في عدد من القرى والمناطق المستفيدة أن الأوضاع في الساحل الغربي قبل تدفق المساعدات الإماراتية كانت كارثية جراء حرب وحصار وإنتهاكات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وحزب الله اللبناني.

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مشيرين إلى أن الدعم والمساعدات الإغاثية والغذائية التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لعبت دوراً كبيراً في التخفيف من معاناة أهالي الساحل الغربي وساهمت في إستقراراهم في قراهم ومناطقهم وفي إعادة أوضاعهم إلى سابق عهدها قبل إشعال مليشيات الحوثي للحرب في اليمن.

وأضافوا بأن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كانت وما زالت السباقة في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية لكافة الأسر في مدن وقرى ومناطق الساحل ، مؤكدين أن الـ”هيئة” ، تعد أول منظمة من بين كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية التي وصلت إلى الساحل الغربي لإغاثة المواطنين وتنفيذ حزمة مشاريع خدمية وتنموية ضرورية ظلوا محرومين منها لعقود من الزمن .

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لقيادة وحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة وذراعها الأنساني لوقوفهم الى جانب أهالي الساحل الغربي وإلى جانب كافة أبناء الشعب اليمني ومد يد العون والمساعدة لهم لتجاوز آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون وخلّفت مآسي كارثية وأزمات معيشية وإقتصادية صعبة ألقت بكاهلها على السواد الأعظم من المواطنين اليمنيين .