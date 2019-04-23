شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول رفيع في حكومة الشرعية يقدم استقالته احتجاجاً على خذلان التحالف لهذه الجبهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم مدير عام شرطة محافظة البيضاء، العميد الركن/أحمد الحميقاني استقالته، احتجاجاً على "التجاهل الكبير لمقاومة وجبهات محافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط ذي ناعم بيد مليشيا الحوثي.

وندد الحميقاني، في بيان استقالته بـ«التجاهل لمقاومة ال عمر ذي ناعم ومقاومة الزاهر ال حميقان وهي تواجه المليشيات الانقلابية بترسانتها الكبيرة من دبابات واليات وأسلحة ثقيلة ومتنوعة».

وأشار إلى أبلاغ الجهات المعنية واطلاعها بخطورة الوضع "قبل أن يسقط جبل "حلموس" الاستراتيجي بيد المليشيات، إلا أننا لم نجد آذاناً صاغية أو أي اهتمام يذكر حتى هذه اللحظة".

Advertisements

وعبر الحميقاني عن استيائه من «التجاهل في توفير الدعم الأساسي والبسيط لإدارة الامن في المحافظة» في حين تتبعها "خمس مديريات محرره تحتاج الى ضبط الأمن وحل الإشكاليات الناتجه عن الحرب" ومنها عدم اعتماد 2000 فرد وجه الرئيس هادي باعتمادهم في شرطة المحافظة.

وطالب الحميقاني بتسوية محافظة البيضاء ببقية المحافظات في كافة الاحتياجات والحقوق.

مؤكداً أن الاستقالة جاءت «استشعاراً مني للخذلان الذي تعانيه محافظتي واحتجاجاً على الإهمال».

وسيطر مسلحو جماعة الحوثيين ، على آخر المناطق في ذي ناعم بعد معارك عنيفة مع مسلحي المقاومة، ونصبوا نقطة في تخوم مديرية الزاهر الحدودية مع محافظة لحج.