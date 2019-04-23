مناقشة آلية التعامل مع شكاوى المواطنين ضد الوحدات العسكرية بسيئون

ناقش لقاء عقد بسيئون القضايا المتعلقة بالبلاغات والشكاوي المقدمة من المواطنين ضد بعض منتسبي الوحدات العسكرية. اللقاء الذي ضم مدير مكتب حقوق الإنسان بالوادي والصحراء المحامي عمر العامري والقائم بأعمال رئيس نيابة الاستئناف العسكرية بالمنطقة العسكرية الأولى القاضي محمد عاشور السبل المثلى لزيادة مستوى الوعي لدى منتسبي الوحدات العسكرية بحقوق الإنسان من خلال إقامة دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لتحقيق هذا الهدف.

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