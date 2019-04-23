وزارة الاوقاف والارشاد تحذر من سماسرة الحج

أصدرت وزارة الاوقاف والارشاد بلاغا" تحذيريا" لكافة المواطنين بالاراضي اليمنية بشأن عدم التعامل مع السماسرة او من يبيعون تأشرات الحج الوهمية ، خاصة بعد الانتهاء واغلاق باب التسجيل لموسم الحج 1440هجرية. وحذرت الوزارة الاخوة المواطنين من التعامل مع اي سماسرة يبيعون تأشيرات حج وهمية بهدف الربح الغير مشروع في عمليات النصب والاحتيال. واكدت الوزارة وبشكل، قاطع عدم وجود اي تأشيرات لا مجاملة ولا تحت اي مسمى آخر.

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