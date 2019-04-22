محافظ حضرموت يدعو موظفي مطار "الريّان" إلى مزاولة أعمالهم تمهيداً لافتتاحه 

دعا محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، موظفي مطار الريّان الدولي بالمكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن، إلى البدء بالدوام الرسمي بالمطار.

وأوضح بيان وجه فيه المحافظ البحسني، مدراء عموم الجهات المدنية والأمنية والعسكرية العاملة بمطار الريّان الدولي، بالبدء في الدوام الرسمي، اعتباراً من اليوم الأحد، لمزاولة المهام المحددة كلاً حسب اختصاصه.

وأرجع سبب ذلك، لما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لقرب إعادة تشغيل مطار الريان الدولي.

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على صعيد متصل، قالت شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، بأن مهندسو قسم الصيانة التابع للإدارة الفنية بفرع الشركة، استكملوا كافة أعمال الصيانة، وإعادة التأهيل لمنظومة شبكة تزويد الوقود للطائرات بمطار الريان الدولي بالمكلا، وإعادتها للخدمة من جديد.

ومضى على خروج مطار الريان الدولي عن الخدمة العامة أربع سنوات، عقب سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا، العاصمة الإدارية لمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، في أبريل/ نيسان 2015.

ولم تفلح تلك الوعود الحكومية المتكررة بافتتاحه، وكان آخرها تصريح وزير النقل صالح الجبواني، حيث أكد في مؤتمر صحفي عقده أواخر شهر فبراير/ شباط 2019، على أن وزارته بصدد إعادة فتح مطار الريان في منتصف مارس/ آذار الماضي، ولكن لم يتحقق من تلك التصريحات شيئاً ملموساً على الواقع حتى الآن.