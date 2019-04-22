بمشاركة دول عربية لأول مرة.. افتتاح معرض الكتاب بمحافظة "شبوة" 

افتتح، اليوم الأحد، في محافظة شبوة، شرقي اليمن، معرض الكتاب، الذي ينظمه مكتب الثقافة بالمحافظة، وبمشاركة دول عربية لأول مرة، منذ أربع سنوات.

وافتتح وزير الثقافة مروان دماج، ومحافظة شبوة، محمد بن عديو، المعرض، الذي يقام في مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق، ويستمر على مدى 10 أيام. وفقا لوكالة سبأ.

ويحتوي المعرض على أكثر من الف و200 عنوان، بالاضافة الى جناح خاص بجيولوجيا شبوة، وجناح المخطوطات التاريخية التي ترجع ملكيتها لمكتبة الزهراء بمدينة حبان، التي يشرف عليها العلامة محمد بن عبدالله المحضار وتضم اكثر من 200 مخطوط يرجع كتابة البعض منها الى اكثر من 400 عام.

وعبر وزير الثقافة عن سعادته في افتتاح هذا المعرض، والمشاركة في هذه الفعالية الهامة خلال زيارته لشبوة. مؤكدا أن شبوة "المحافظة المعطرة بعبق ورائحة الاصالة والتاريخ، وموطن اقدم الحضارات الانسانية، وانسانها الاصيل والحامل لافضل القيم والتقاليد الاجتماعية ".

ولفت الى الأهمية البالغة لشبوة في تاريخ اليمن والجزيرة العربية وقال " لعل بين جنبات اثارها المطمورة توجد مفاتيح كاشفة لاهم صفحات التاريخ الإنساني".

وأكد دماج، أن افتتاح المعرض يمثل محاولة جادة لاعادة الحياة الى شرايين الثقافة ومؤسساتها في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد".

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وأضاف: "ورغم ان الحرب تفرض اولوياتها الخاصة الا ان مقاومة العدو الرجعي الحوثي ومقاومة التخلف وبناء شروط الاقتدار والمناعة الحضارية والاجتماعية، لا يمكن الا ان تكون شامله، ومن هنا لا يمكن ان تكون الثقافة الا في قلب الحدث من اجل مكافحة ضحايا القرون التي استفاقت ومن اجل مستقبل العدالة والحرية والمساواة".

وكان محافظ شبوة تطرق الى الدلالات المعنوية للفعاليات الثقافية التي تظهر الروح الابداعية لشبوة المتميزة والرائدة في المجال الثقافي والابداعي.

وقال "إن معرض شبوة للكتاب يحمل رسائل عديدة ومتنوعة وعنوانها الكبير والعريض هي بان القراءة تمثل بوابة التطور للمجتمعات ورقيها وان العالم يتطور ويتقدم بالعقول التي تقرأ وتفكر وتبدع وتصنع الحياة".

بدوره أشار مدير مكتب الثقافة محمد الاحمدي الى مشاركة دول عربية لأول مرة منذو اندلاع الحرب في اليمن وهي دار ابن الجوزي بالقاهرة والعديد من دور النشر المحلية.

ولفت الى الفعاليات الثقافية المصاحبة لايام المعرض والمتمثلة في جلسة الدان الشبواني وصباحيات شعرية ومحاضرات علمية عن القراءة والاثار والفنون والاداب والتي يقدمها نخبة من مفكري واعلام شبوة.