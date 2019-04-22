شكرا لقرائتكم خبر عن المودع:لهذه الاسباب جلسة مجلس النواب غير شرعية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد سياسي يمني معروف بأن جلسة مجلس النواب ستبقى غير شرعية لأن 7 أعضاء ليس من حقهم التصويت في المجلس.
وقال السياسي عبد الناصر المودع في تغريدة نشرها على صفحته بموقع "تويتر": تبقى الجلسة غير شرعية لأن أكثر من 7 أعضاء ليس من حقهم التصويت في المجلس لأنهم يشغلون وظيفة عامة (محافظون ، قادة عسكريون وأمنيون، دبلوماسيون، مستشارون لرئيس الجمهورية)
وتابع المودع بالقول: عملا بالمادة 80 من الدستور والتي تنص:" لا يجوز الجميع بين عضوية مجلس النواب والمجلس المحلي أو أي وظيفة عامة.
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