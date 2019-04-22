شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : اخر المستجدات خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في جبهة الحشاء خاضت قوات الجيش الوطني في اللوائين 83 مدفعية واللواء الرابع - إحتياط والمقاومة الشعبية مواجهات عنيفة منذ الصباح على اثر هجوم عنيف لمسلحي جماعة الحوثي على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في الخضراء والتباشع والزقماء.

وياتي تجدد المواجهات في جبهة الحشاء في ضل غياب تام لاسناد الطيران الحربي للتحالف العربي برغم مطالبات قيادة الجيش الوطني والمقاومة.

وتحاول جماعة الحوثي من خلال الهجوم التقدم لقطع خط الزقماء وقطع خط الامداد عن مديرية الحشاء والتقدم باتجاه منطقة حجر أولى مناطق مديرية الضالع.

وخلال المواجهات استشهد عددا من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فقد ارتقى الشهيدان الرائد/نبيل علي عبدالله مقبل المشرقي

والجندي/ نصر صادق عبدالله صالح الكربي - من ابطال اللواء الرابع احتياط الى ربهما .

- فيما خسائر المليشيا بالعشرات بين قتيل وجريح.

وفي جبهة بيت الشوكي مواجهات ايضا عنيفة ومستمرة بين القوات المشتركة ( الحزام الامني - الجيش الوطني - وحدات من الوية العمالقة - المقاومة الجنوبية ) ومسلحي الحوثي الذين تسللوا الى بيت الشرجي حيث تدور المواجهات هناك.

" في معارك الساعات الماضية استشهد القيادي في الجيش الوطني نجيب الحالمي قائد موقع يبار بجبهة حمك وعددا اخر من جنود الجيش الوطني في جبهتي بيت الشوكي.

" في جبهة قرين الفهد حققت القوات المشتركة تقدما فيها اذ تمكنت من تحرير عددا من المواقع.

علي الأسمر.